ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إجراءات احترازية.. رئيس جامعة بني سويف: خطة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:38 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
ناقش مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته رقم (193) استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسى الأول  بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.


وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة استعدادًا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، وتعتمد الخطة على تجهيز كافة القاعات والمدرجات بكليات الجامعة المختلفة وتقليل الكثافة الطلابية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.


وشدد منصور على ضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات، وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصًا على سلامتهم،  مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.


وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن جميع كليات الجامعة استعدت للامتحانات بمراحل الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا وتم إعلان جداول الامتحانات، حيث أكدت إدارات الكليات  على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات قبل انطلاق الامتحانات، مشيرًا الى أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها حتى تسير الامتحانات فى سهولة ويسر.


وأعلن الدكتور منصور حسن عن تفعيل اللجنة العليا للأزمات والتنسيق مع منسق اللجنة الفرعية بكل كلية أثناء عقد الامتحانات ،مطالبًا بضرورة تواجد عمداء ووكلاء ومديرى الكليات طوال فترة الامتحانات للإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد لجان الامتحانات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يكشف موعد بدء امتحانات نصف العام

تغليب مصلحة الطلاب.. مجلس جامعة بني سويف يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

قرارات مهمة لجامعة العريش.. تفاصيل

جامعة جنوب الوادى تناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول

عمداء كليات جامعة حلوان: مستعدون لإقامة امتحانات الفصل الأول.. وعودة طلاب المدن الجامعية قبل الاختبارات بيومين

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

لهذا السبب.. المحامين تدفع 1% في عقود تسجيل الملكية

ليفربول يستعيد جوهرته الغائبة قبل مواجهة شيفيلد فى البريميرليج

الموافقة على الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية لـ 30 ألف سيارة.. تعرف على شرط الحكومة

يشكل ثنائيًا رائعًا مع دونجا.. بيراميدز يرحب بـ ضم فرجاني ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة