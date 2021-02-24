أشرف صبحي: ندوات "التأسلم السياسى" هدفها توعية الشباب بخطر التطرف والإرهاب





وأضاف "صبحى"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية، "ام بى سى مصر 2"، أن فضيلة مفتى الديار المصرية شوقى علام ألقى محاضرة على الشباب بمقر وزارة الشباب والرياضة وجها لوجه.





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الندوة عبارة عن سلسلة بدأت من اليوم تجوب 27 محافظة، حتى نتصدى لأى شائعات بالإضافة إلى البرامج الحوارية الكثيرة مع الشباب المصرى.





وتابع وزير الشباب والرياضة، أننا نسعى لمواجهة التحديات ومفاهيم الجيل الرابع التى تحتاج إلى إيضاح، لافتًا إلى أنه تم تكريم مفتى الجمهورية خلال الندوة تقديرًا لجهوده فى مواجهة الفكر المتطرف والتأسلم السياسى.





وفى سياق آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن التأسلم السياسي خطر على الأوطان، وعلماء الأزهر بذلوا -ولا زالوا يبذلون- الكثير من الجهود لمواجهته ومواجهة الفكر المتطرف، واستغلال الدين.









جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "التأسلم السياسي" التي حضرها المفتي ووزير الشباب وتنظمها وزارة الشباب، من أجل توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي.

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إننا قمنا بتنظيم ندوة بعنوان "التأسلم السياسى"، لتوعية الشباب بخطر التطرف والإرهاب.