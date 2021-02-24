الكويت تدرس إعفاء متلقي لقاح كورونا من هذا الإجراء

كشفت مصادر مطلعة بالكويت، أن وزارة الصحة تدرس إعفاء من تلقوا لقاح لفيروس كورونا من فترة الحجر الإلزامي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج أو المخالطين لحالات إيجابية.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المصادر قولها إن "تطبيق مثل هذا الإجراء من المرجح أن يكون بالتوازي مع تحقيق معدل مناسب من تطعيم الشريحة المستهدفة، والمتوقع بلوغه بحلول شهر أبريل المقبل في ظل الجهود المبذولة للتوسع في شريحة متلقي اللقاح".





وأكدت المصادر، أنه "مع تسارع وتيرة التطعيم واستمرار توافر اللقاحات وبلوغ معدلات عالية متوقعة مع نهاية شهر رمضان، فإن الإغلاق سيصبح جزءًا من الماضي".





وأوضحت أن عدد من تلقوا اللقاح تجاوز 220 ألفًا، مشددة على أهمية الاستمرار في التزام الاشتراطات الصحية الوقائية.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



