فضيحة داخل قواعد إسرائيل العسكرية وخارجها.. مئات الجنود يتعاطون المخدرات داخل الجيش

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الأربعاء، تفاصيل الفضيحة المدوية التي هزت أرجاء إسرائيل بعد اكتشاف تعاطي المخدرات بالجيش الإسرائيلي داخل وخارج المواقع العسكرية.









وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه تم اكتشاف تعاطي مئات الجنود للمخدرات داخل القواعد العسكرية وخارجها.









وأمرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا بتمديد توقيف قائد لواء بالجيش الإسرائيلي، والذي اعترف خلال استجوابه بقيام 240 جنديا بتعاطي المخدرات داخل القاعدة العسكرية و360 آخرين تعاطوا المخدرات خارج القاعدة.











وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم القبض على جندي للاشتباه في استخدام أنواع خطيرة من المخدرات خلال الخدمة العسكرية".



