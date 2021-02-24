ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة داخل قواعد إسرائيل العسكرية وخارجها.. مئات الجنود يتعاطون المخدرات داخل الجيش

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 12:52 م
مئات الجنود يتعاطون
مئات الجنود يتعاطون المخدرات داخل الجيش الإسرائيلي
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الأربعاء، تفاصيل الفضيحة المدوية التي هزت أرجاء إسرائيل بعد اكتشاف تعاطي المخدرات بالجيش الإسرائيلي داخل وخارج المواقع العسكرية.


وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه تم اكتشاف تعاطي مئات الجنود للمخدرات داخل القواعد العسكرية وخارجها.


وأمرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا بتمديد توقيف قائد لواء بالجيش الإسرائيلي، والذي اعترف خلال استجوابه بقيام 240 جنديا بتعاطي المخدرات داخل القاعدة العسكرية و360 آخرين تعاطوا المخدرات خارج القاعدة.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم القبض على جندي للاشتباه في استخدام أنواع خطيرة من المخدرات خلال الخدمة العسكرية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

93 ألف طلقة.. الجيش الإسرائيلي يتعرض لأكبر عملية سرقة في تاريخه

300 ألف صاروخ يضرب إسرائيل من كل الجهات خلال الحرب القادمة

تابعة للواء المظليين.. تفشي فيروس كورونا داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية

إطلاق نار.. إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في موقع عسكري

ترشيحاتنا

إسرائيل تهدي شحنات من لقاح كورونا لـ 15 دولة

3 سيارات استعان بها أحمد زكي فى مهمة رسمية.. اعرف القصة | صور

خلال ساعات.. اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن على مواعيد 10 جولات بالدورى

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على السواحل

موجز السوشيال ميديا| سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها.. إطلالة جريئة لـ صوفينار.. حريق محدود في منزل بسمة وهبة.. نيللي كريم ترقص فوق النيران

الجيش الإيراني يهدد إسرائيل..تفاصيل

Advertisements

خلال ساعات.. قرارت مرتقبة من الأعلى الجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

سلمى الشيمي تستعرض أنوثتها على أنغام أغلى الحبايب.. فيديو

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج

أدمن ابنته جنسيا وفض غشاء بكارتها.. والنيابة تحيل الأب للمحاكمة

بعد التراجع 5 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021

حالتان تزيد فيهما النفقة وتسقط عن الزوجة وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل

بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند.. تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان

لا يقع الطلاق المتعدد لفظا إلا طلقة واحدة.. تفاصيل جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

12 ساعة أسبوعيا لاستضافة الطفل و15 عاما لانتهاء الحق في الحضانة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

لقطات مرعبة تحصد 8 ملايين مشاهدة.. كاميرا مراقبة تكشف قوى خفية تسحب طفلة من غرفتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. تارا عماد تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد تغليظ العقوبة على مرتكبيه.. ما الأضرار النفسية لختان الإناث

رولزرويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور