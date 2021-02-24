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برلمان

تهالك الكابلات..نائبة تطالب بحل أزمة سوء خدمة الإنترنت المنزلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 01:10 م
الانترنت المنزلى
الانترنت المنزلى
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فريدة محمد
تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة بخصوص تهالك كابلات الإنترنت في مصر، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، ويأتي ذلك بعدما تكاثرت شكاوي المواطنين بشكل مُستمر على مستوى الجمهورية؛ من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم و بطء الخدمة مما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم. 

وأوضحت رشاد، خلال طلب الإحاطة، أن أحد أهم الأسباب في سوء الخدمة والانقطاع المستمر لها هو " تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية "، وهي الأزمة التي تضرب معظم محافظات مصر لضعف البنية التحتية والمشكلات الإنشائية بها. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التكنولوجيا تعلب دور هام حيث أنها لم تعد جانب من الرفاهية فقط بل أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في إدارة الأزمات على مستوى العالم وهو ما أظهرته بشكل صارخ إنتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنه لاحد يستطيع أن ينكر حجم الإسهامات التي قامت بها شبكة الإنترنت في وقف التجمعات و تحفيز قطاعات كبيرة من المواطنين على التواجد في منازلهم لوقف انتشار الفيروس. 

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل معالجة تلك المشكلة من خلال إتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على أبعادها وملابساتها بشكل دقيق من أجل وضع إستراتيجية موضوعية محددة يتم تنفيذها بشكل حقيقي على أرض الواقع.
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