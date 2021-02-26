فيديو جراف.. حالات تحرم الزواج.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تنتظر العديد من

خروجها إلى النور ، خاصة بعد أن ظل مشروع القانون حبيس الأدراج فى البرلمان السابق ، لاسيما وأن هناك عدد من النواب السابقين تقدموا بأكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية.