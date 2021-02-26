فيديو جراف.. حالات تحرم الزواج.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة.
يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تنتظر العديد من الأسر المصرية خروجها إلى النور ، خاصة بعد أن ظل مشروع القانون حبيس الأدراج فى البرلمان السابق ، لاسيما وأن هناك عدد من النواب السابقين تقدموا بأكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية.
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