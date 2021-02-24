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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 125 حالة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات التعافى والخروج بمثابة فيروس كورونا المستجد المستشفى إلى 125 حالة جديدة، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأعرب المتعافون،خلال خروجهم من قسم العزل بالمستشفى، عن سعادتهم، بتعافيهم من فيروس كورونا المستجد و خروجهم بعد فترة عزل وعلاج بالمستشفى، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية و إدارة المستشفى التى ساندتهم حتى تم تماثلهم للشفاء.

وقالت الدكتور عماد جمعه ، المشرف الطبى، إن الحالات التى خرجت اليوم تترواح أعمارهم ما بين  66 إلى 71 عامًا، تتنوع حالاتهم المرضية ما بين عادية ومزمنة.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن المستشفى سجل خروج 3 حالة جديدة اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 125 حالة منذ بداية التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف كمال، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ومشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى، بداية من الأطباء والتمريض ومرورًا بالفنيين و الإداريين، وانتهاء بالعمال فى مختلف الأقسام.


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ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 125 حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 125 حالة
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 125 حالة
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