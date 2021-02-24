لجنة الأولمبياد الخاص: نشكر "وادي دجلة" على الرعاية ودعم ذوي القدرات

تلقت أندية وادي دجلة، خطاب شكر من اللجنة العليا المنظمة للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، على دورها في تقديم الرعاية للدورة الأولى من البطولة، وجهودها في دعم الأبطال من ذوي القدرات الخاصة.





وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك تتويجًا لجهود أندية وادي دجلة في دعم الشباب باعتبارهم محور أساسي برؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ضوء حرص النادي على توفير كافة الإمكانات لذوي القدرات الخاصة لتحقيق حلمهم في المشاركة بالأولمبياد.





وقدّمت أندية وادى دجلة، صورة مشرفة للرياضة المصرية من خلال رعاية الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص و التى تعد الدورة الأولى من نوعها على المستوى القاري و أقيمت في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 800 رياضي يمثلون 42 دولة إفريقية؛ كما تحمل الرعاية رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي القدرات الخاصة في مصر.





كما قدمت أندية وادى دجلة، نموذجًا للاستثمار الرياضي، من خلال دعم الأبطال الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة عبر العديد من الإجراءات سواء على المستوى الإداري أبرزها التجديد السنوي مجانًا لأعضاء النادي من ذوي القدرات الخاصة، السماح بدخول مرافق مع اللاعبين بدون تكلفة، وإعفاء كافة اللاعبين المقيدين في فرق النادي من الحاصلين على ميداليات من أي اشتراكات.





ويلعب لدى مجموعة أندية وادى دجلة العديد من الأبطال ذوي القدرات الخاصة منهم بطل تنس الطاولة مروان عماد، والحاصل على أول جمهورية وبطولة كأس مصر خلال الأربع أعوام الأخيرة، بجانب تتويجه بميداليتين فضيتين مع المنتخب الوطني ببطولة العالم لذوي القدرات الخاصة بأستراليا، نال عليها التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللاعبة رحمة رمضان بطلة مصر في السباحة خلال آخر عامين، والحاصلة على برونزية كرة قدم ببطولة العالم في شيكاغو، وفي نفس الرياضة يلعب لنادي وادي دجلة اللاعب أيمن صبور صاحب المركز الأول ببطولة الجمهورية خلال آخر عامين، وميداليتين فضية في بطولة الألعاب العالمية بأبوظبي عام 2019.



