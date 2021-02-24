ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل القائم بأعمال سفير السويد لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات.. صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:39 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القائم بأعمال سفير السويد الدكتور بيراكسيل فريلنجسدروف، وذلك لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات بالتقسيم السياحي بالقناطر الخيرية، حيث قاما بتفقد الفصل الأخضر الذي تم زراعته بأنواع مختلفة من الصبار، لعدم احتياجه مياه كثيرة حتى لا يؤثر على أسطح الفصول المقام فوقها.

وأعرب الهجان عن سعادته بتفقد مشروع الفصل الأخضر، وبحضور القائم بأعمال سفير السويد في مصر بإحدى المدارس النموذجية بالقناطر الخيرية، وبهذه التجربة الرائدة لتعليم الأطفال الاهتمام بالبيئة وجمالها وزراعة شجرة خضراء، تضفي لمسة جمالية مميزة على المدرسة محراب العلم وتكسب الأطفال الإحساس بجمال الطبيعة، وأنه يسعى جاهدا لتطوير منظومة التعليم بالقليوبية وتنمية وتجميل المدارس.

وأشاد "الهجان" بالمشروع وجهود دولة السويد في هذا المجال، ووجه بتعميم التجربة على جميع مدارس المحافظة، مضيفا إلى ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون بين الشركات السويدية والشركات المصرية وأن مشروع زراعة الأسطح منتشر في عدد من المحافظات، ويتمنى انتشاره في مدن محافظة القليوبية للحد من الاحتباس الحراري وخلق بيئة نظيفة خضراء، مشيرا أن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات المشاركة المجتمعية ومجتمع الأعمال والتعاون الدولي في مجال التنمية في مصر والذى يشهد تنامي غير عادي خلال الفترة الحالية.

وأضاف المحافظ أن مشروع زرع شجرة من المشروعات الهامة حيث بدأ بزراعة أسطح المنازل والمدارس، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة للمشروع هي الفصل الأخضر في إطار تحسين بيئة التدريس والدراسة بالمدارس لتشجيع الطلاب علي محاربة الاحتباس الحراري وخلق جو للطلبة والطالبات لرفع الحالة الذهنية والقدرة الاستيعابية، مؤكدا أن المبادرة  ستكون بداية جيدة ونتمنى أن تعمم في جميع المدارس وأن يتم الحفاظ عليها،  وبدأت هذه الفكرة الإيجابية في عام ٢٠١٣  فوق أسطح المنازل وسيتم نشرها في المدارس.

من جانبه قدم القائم بأعمال سفير السويد الشكر للسيد محافظ القليوبية ومصر كلها، والشركات المصرية والسويدية الداعمة لهذا المشروع الذي يعلم الأطفال كيفية الاهتمام بنظافة وجمال البيئة، وبالتالي يتعلمون كيف يمتلكون الحس المرهف ويهتمون ببعضهم البعض، وأن هذه المبادرة لتدريب العقول على التفكير وأن البيئة النظيفة تساعد على الابتكار، وقد أكد على أن زرع شجرة تنتج بيئة نظيفة وصحية للأطفال.
محافظ القليوبية يستقبل القائم بأعمال سفير السويد لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات.. صور
محافظ القليوبية يستقبل القائم بأعمال سفير السويد لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات.. صور
محافظ القليوبية يستقبل القائم بأعمال سفير السويد لتفقد مشروع الفصل الأخضر بمدرسة القناطر الحديثة للغات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر وعدد من المشروعات الجديدة .. صور

القليوبية على موعد مع التطوير.. المحافظ يتفقد المواقع المستهدفة بـ حياة كريمة في شبين القناطر ويناقش مقترحات الأهالي.. ويؤكد: المبادرة ستصل لجميع القرى

لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن 8 قرى بشبين القناطر غدا

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية

فى استجابة للأهالى .. محافظ القليوبية يتفقد قرية ميت العطار ببنها لحل أزمة الباعة الجائلين

بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق خط 13 بلتان – المنيرة بالقناطر.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري

اتحاد الكرة يستبعد فاروق جعفر من ترشيحات المدير الفني للجبلاية

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

عدم الخوف وضمان السرية.. النيابة تدعو لتقديم فيديو التعدى على فتاة الفيرمونت

بإطلالة شتوية.. مي سليم تخطف الأنظار على إنستجرام

دون حصة في الأرض.. الحكومة تطرح شققا سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل "تفاصيل"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

باقة الـ 75 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات بهذه الفئة في سوق المستعمل.. صور

بإطلالة شتوية.. مي سليم تخطف الأنظار على إنستجرام