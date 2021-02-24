ضبط 247 ألف علبة كاتشب مجهولة المصدر بمخزن في السويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط 247 ألف علبة كاتشب مجهول المصدر فى احد المخازن الموجودة داخل نطاق حى الأربعين.

وكان اللواء هشام رشاد ، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، قد تلقى معلومات تفيد بقيام احد التجار المعروفين بتخزين كميات كبيرة من الكاتشب مجهولة المصدر تمهيدا لبيعها فى للمحلات التجارية فى ضواحي المحافظة .

خرجت حملة تموينية و تبينت صحة المعلومات الواردة والعثور على 247 ألف علبة كاتشب مجهولة المصدر و بدون فواتير حررت الحملة محضر بالواقعة وقام بالتحفظ على الكمية التى تم العثور عليها .