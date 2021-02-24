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حوادث

ضبط 247 ألف علبة كاتشب مجهولة المصدر بمخزن في السويس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط 247 ألف علبة كاتشب مجهول المصدر فى احد المخازن الموجودة داخل نطاق حى الأربعين.

وكان اللواء هشام رشاد ، مدير إدارة  البحث الجنائى بمديرية أمن السويس ، قد تلقى معلومات تفيد بقيام احد التجار المعروفين بتخزين كميات كبيرة من الكاتشب مجهولة المصدر تمهيدا لبيعها فى للمحلات التجارية فى ضواحي المحافظة .

خرجت حملة تموينية و تبينت صحة المعلومات الواردة والعثور على 247 ألف علبة كاتشب مجهولة المصدر و بدون فواتير حررت الحملة محضر بالواقعة وقام بالتحفظ على الكمية التى تم العثور عليها . 

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