الجنيه المصري تحت تهديد التجار .. صرف العملة الورقية بنصف ثمن العملة المعدنية بكفر الدوار

سادت حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» من أبناء مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب رفض عدد من تجار الخضار والفواكه و سائقي المواصلات العامة ومديري المخابز، تداول العملة الورقية للجنيه المصري، واستخدام فقط عُملة المعدن، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بصرف العملة الورقية بنصف ثمن العملة المعدنية.





وأعرب أحمد ربيع، من أهالي مدينة كفر الدوار، عن غضبه قائلًا :" الدولة اعادة استخدام العملات الورقية للجنيه المصري بناءًا علي ذلك تم تداوله بين المواطنين بأي حق يتم رفض صرفه من تجار الخضار و سائقي المواصلات العامة وأصحاب المخابز".





أوضح ربيع، أنه تعرض أكثر من مرة هو وأولاده لمشاجرات بينهم وبين تجار الخضار والفواكه وسائقي المواصلات العامة وأصحاب المخابز بسبب رفض الحصول على مبالغ مالية تحتوي على العملة الورقية للجنية المصري.





وكما قال عمر أحمد، من أهالي مركز كفر الدوار، أن بعض التجار تقوم بصرف العملة الورقية للجنية المصري بنصف ثمن العملة المعدنية للجنية المصري، قائلًا

:"لو الجنية المصري قل استخدامه أو الدولة رافضة تداوله يجب إصدار قرار بسحب جميع العملات الورقية، ولكن دون ذلك يجب الحفاظ على هذه العملة من جشع التجار من خلال تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين ".





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