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برلمان

نائب: سأتقدم بمشروع قانون لزيادة موارد نقابة التجاريين .. الأسبوع المقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:00 ص
النائب عاطف المغاورى
النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون للبرلمان بشأن زيادة موارد نقابة التجاريين.

وأشار المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نقابة التجاريين تضم مليون ونصف عضو ، إلا انه هناك أعضاء لايتقاضون المعاش إلا كل 4 شهور ، مؤكدا ان هناك أعضاء فى النقابة لا يحصلون على المعاش منذ حوالى 4 سنوات ، وذلك نظرا لقلة موارد النقابة.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع القانون الذى سيتقدم به يتضمن توفير موارد لنقابة التجاريين من خلال مصادر التعاملات المختلفة وعلى رأسها الإقرارات الضريبية.

وأوضح انه ينتظر أن تقوم الحكومة بإعادة طرح مشروع قانون نقابة التجاريين بهدف زياد مواردها ، لمناقشته مع مشروع القانون الذى سيتقدم به.
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