وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور

عقد ناصر حسن إسماعيل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم اجتماعا بحضور الفيديو كونفرانس الذي عقدته الوزارة بحضور الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ومحسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.









ويأتي ذلك بشأن ضوابط الامتحان للصفين الأول والثاني الثانوي العام والرد على الاستفسارات الواردة من بعض المديريات، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا علي الصالح العام.



