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تعليم

وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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احمد علي
عقد ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم اجتماعا بحضور الفيديو كونفرانس الذي عقدته الوزارة بحضور الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ومحسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات.


ويأتي ذلك بشأن ضوابط الامتحان للصفين الأول والثاني الثانوي العام والرد على الاستفسارات الواردة من بعض المديريات، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفاظا علي الصالح العام.

كما حضر الاجتماع وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ومدير إدارة الإحصاء، ومدير إدارة التعليم الثانوي.
وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور
وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور
وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور
وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور
وكيل تعليم الغربية: وضعنا ضوابط مشددة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ..صور
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