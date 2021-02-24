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تعليم

المستشفيات الجامعية: خطة طوارئ استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن وزارة التعليم العالي لديها خطة طوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادًا للجامعات وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المجلس أقر تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرا إلى وجود لجان مكافحة العدوى داخل كل جامعة تتبع المستشفيات الجامعية.

 

وكان عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح  السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.


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وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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