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حوادث

"بيت كوين".. الأمن يضبط أدمن صفحة تروج لشراء العملات الإلكترونية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية ) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم من خلالها الترويج للاشتراك فى عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتداول العملات الرقمية ( بيت كوين) وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى.

وتبين للأجهزة الأمنية أنه يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الإتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك .

وعثر بحوزة المتهم على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين احتواءها على بعض العملات الرقمية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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