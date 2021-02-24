شاهد قصة سبوتنيك V المذهلة.. لقاح يحمي كل سكان العالم من كورونا

منذ عقود أجرى العلماء السوفييت، أبحاثًا عن الأسلحة البيولوجية في موقع في فولجينسكي، الواقع على بعد 70 ميلًا شرق موسكو، والآن يتم استخدام هذا الموقع لإنتاج لقاح شامل يهدف إلى حماية الناس في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".





و حصلت "سي إن إن"، على صور حصرية لمنشأة فولجينسكي، التي أصبحت الآن مقرًا لشركة جينيريوم فارماسيتكول ، والتي تم التعاقد معها لتوسيع نطاق إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك في، ضد Covid-19.





ويعد مجمع التكنولوجيا الفائقة الواسع هو واحد من سبعة مراكز إنتاج جديدة في جميع أنحاء البلاد للقاح Sputnik V.





وكان لابد من تصميم ومعايرة كل خطوة في عملية الإنتاج بعناية ، بما في ذلك أنظمة ترشيح المياه الضخمة ، لإنتاج لقاح جديد تمامًا.





وقال ديمتري بوترييف ، كبير مسؤولي العلوم في جينيريوم Generium لشبكة CNN: "من حيث المبدأ ، كانت عملية التصنيع معروفة على نطاق مختبري صغير ، لكن جعلها على نطاق صناعي كبير هو عالم آخر".





وأضاف "لا يمكنك ببساطة الانتقال من عمل لتر واحد إلى 100 لتر أو 1000 أو 1 طن من اللقاح الحيوي. كل عملية مختلفة ، والأكسجين مختلف ، وتوازن الكتل مختلف".





وقال إن هذه المشكلات تم التغلب عليها منذ عدة أشهر وأن المصنع جاهز الآن لزيادة الإنتاج.





وذكر بوترييف: "نحن ننتج الآن عدة ملايين من الجرعات كل شهر ونأمل في الحصول على كمية أكبر ، ربما تصل إلى 10 أو 20 مليونًا شهريًا".





ويتم الاحتفاظ بصناديق Sputnik V في مخازن مبردة قبل شحنها إلى وجهاتها النهائية.





وأصبح هذا اللقاح أحد أكثر اللقاحات طلبًا في العالم ، حيث وقع ما لا يقل عن 30 دولة ، من الأرجنتين إلى الفلبين ، عقودًا لطلب ما يقرب من 2.5 مليار جرعة حتى الآن ، وفقًا لأرقام صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، المسؤول عن الإنتاج العالمي للقاح وتوزيعه.





كان سبوتنيك V أول لقاح ضد Covid-19 تمت الموافقة عليه للاستخدام بالعالم في أغسطس الماضي ، وحتى قبل الانتهاء من التجارب البشرية .





وطور معهد "جماليا" الذي تموله الدولة ، اللقاح ، وكان هناك شك كبير في وقت مبكر حول سبوتنيك في، الذي أخذ اسمه من أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي في عام 1957 ، حيث بدأ سباق الفضاء مع الولايات المتحدة.





ويقول منتقدون إن "لقاح بوتين" صُمم ليكون الأول من نوعه في سباق عالمي لإبراز قوة الكرملين.





لكن نتائج التجارب البشرية واسعة النطاق ، التي نُشرت واستعرضت في مجلة لانسيت الطبية المرموقة في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت فعالية مذهلة للقاح بلغت 91.6٪ .



