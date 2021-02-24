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أخبار العالم

الإمارات.. بيان عاجل بشأن المعاشات التقاعدية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:12 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، بيانًا عاجلًا بشأن المعاشات التقاعدية لشهر فبراير الجاري، حيث سيتم صرفها غدًا، الخميس.

وذكرت الهيئة الإماراتية في بيانها، أن المعاشات المصروفة لهذا الشهر تبلغ 593 مليونًا و865 ألفًا و496 درهمًا، مقارنة بنحو 502 مليون و396 ألفًا و268 درهمًا في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 91 مليونًا و469 ألفًا و228 درهمًا. 

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف بلغ 41,494 مستفيدًا، مقارنة بنحو 40,048 في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 1,446 مستفيدًا.

وبدورها قالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات حنان السهلاوي "يظل المعاش التقاعدي الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي باعتباره يؤمن دخلًا ثابتًا للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد". 

وأضافت أن هناك مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي لأهدافه، فمن جانب يسهم استمرار المؤمن عليه في العمل لأطول فترة ممكنه في زيادة الموارد التأمينية للهيئة ممثلة في الاشتراكات التي تقوم الهيئة من جانب آخر باستثمارها بالشكل الأمثل من أجل توفير أفضل المنافع التأمينية له عند التقاعد.

جدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقًا لقوانين المعاشات التي يخضعون لها بحسب وكالة الأنباء الإمارات وام. 

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