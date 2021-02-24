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أخبار العالم

نداء عاجل من أمير الرياض بشأن كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:12 م
أمير منطقة الرياض
أمير منطقة الرياض
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محمود نوفل
أصدر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نداءً عاجلًا بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض بحسب صحيفة الرياض السعودية. 

وأوضحت الصحيفة السعودية أنه تم رصد 20463 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال 26873 جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة. 

وأبانت الصحيفة، أن الجولة الميدانية التي قامت بها الجهات المعنية كانت خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

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