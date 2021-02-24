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سيارات

بوجاتي شيرون من الخردة بسعر غير متوقع.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:23 م
بوجاتي شيرون من الخردة
بوجاتي شيرون من الخردة
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كريم عاطف

ظهر مقطع فيديو على منصة موقع YOUTUBE، كشفت عنه Scrap Metal Art Thailand، جولة كبرى ضمت العديد من الاعمال الابداعية و الفنية الرائعة، فظهرت مجسمات عملاقة لشخصيات خارقة، و أوناش، و شاحنة متعددة الطوابق، و اخرى كلاسيكية، و مجسم لوحش مذهل مصنع من الخردة و الاجزاء الهيكيلية للسيارة الألمانية العريقة "بيتل" يحمل الرقم 53.


كما استعرضت أيضًا باقة من المجسمات، و سيارات مصنوعة من الخردة، و ااتي تألقت بتصميم خارجي مبهر، و عند التدقيق نلاحظ أن اغلبها من التروس المعدنية، و جاءت في مقدمة السيارة نجمة مرسيدس الشهيرة300  SL، إلى جانب أبواب ثنائية تفتح بطريقة الأجنحة، بالاضافة إلى دراجة نارية بتصميم غريب للغاية، و مجسم لشخصية SPIDER MAN و هو مستلقي على غطاء محرك سيارة كلاسيكية رائعة مصنوعة من الخردة أيضًا.


وقدمت هيكل كامل لحيوان الفيل مصنع من الأشرطة المعدنية النحاسية، و مجسم اخر لـ حصان، و أشكال مبهرة و رائعة مصممة بطريقة لا تصدق، و اضاف عنصر التنوع حالة خاصة تدل على روعة هذا المكان، و الذي يقع بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك.


ومن بين هذه التصميمات؛ ظهر وحش عملاق اتخذ شهرة واسعة في عالم السيارات الخارقة، و هي النسخة التي حققت لقب اسرع سيارة في العالم لسنوات عديدة و هي "بوجاتي شيرون".


وصممت بوجاتي شيرون كاملة من الخردة و تألقت باللون الأرزق، و جاءت الشبكات الأمامية من تصميم معدني يتخذ سمة خلية النحل، كما هو الحال للزجاج الأمامي و الجانبي، بالاضافة إلى الاجزاء الداخليةة، و يبدو أن الشيئ الوحيد الغير مصنع من الخردة بهذه السيارة، هي العجلات و الجنوط المعدنية.


يذكر أنه تم شراء نسخة من السيارات المقدمة مثل مرسيدس و فيراري 250 جي تي بما يقرب من 30.000 دولار.

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