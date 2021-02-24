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أخبار العالم

الملقب بـ "خضاضة".. المخابرات اللبنانية تتسلم عمر حسن محبوب للتحقيق معه

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:24 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أفادت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مخابرات الجيش اللبناني استلمت  عمر حسن محبوب الملقب بـ "خضاضة"، من قوات الأمن الوطني الفلسطيني للتحقيق معه.


وقالت الوكالة اللبنانية :  بعد أن طلبته الاجهزة الأمنية اللبنانية من قيادة حركة فتح في منطقة صور للتحقيق معه، قامت قوات الأمن الوطني في مخيم الرشيدية، بالتعاون مع عائلة المطلوب محبوب بتسليمه الى الارتباط الفلسطيني الذي بدوره قام بتسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني في منطقة صور".


وبحسب الوكالة اللبنانية فقد أشار القائد التنظيمي والعسكري لحركة "فتح" في منطقة صور توفيق عبدالله في تصريحات صحفية له قائلا "إننا في قيادة حركة فتح والفصائل الفلسطينية سنعمل على حفظ أمن أهلنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور، من كافة العابثين بأمنهم واستقرارهم.


وختم قائلا : نحن بانتظار التحرير والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
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