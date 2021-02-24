لأول مرة بمصر .. بكالوريوس تعليم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بتربية عين شمس

كشفت كلية التربية جامعة عين شمس عن التقديم للدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية )2021_2022 بكالوريوس العلوم والتربية فى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بكلية التربية لاول مرة في مصر.





وأوضحت ان الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وسوف تكون الدراسة باللغة الانجليزية مشيرة الي مميزات الدراسة بالكلية تتضمن :





1_ الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

2_ الكلية الاولي في تقديم البرنامج في مصر

3_بعد التخرج يكون الطالب معلم stemوهو تخصص نادر في مصر

4_يكون الخريج قادرا علي التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية

5_منح خاصة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة.