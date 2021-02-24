لتوفير برامج تدريب ومنح دراسية.. بروتوكول تعاوني بين جامعة الأقصر ووزارة البيئة

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء جلسته رقم ( 22)، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء المجلس، بمقر الجامعة.





وناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 /2021 بدايةً من 27 فبراير الجاري طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.









وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة إلى أنه من المقرر استئناف الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني يوم 27 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب .





وأوضح رئيس الجامعة أنه تم فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها أمس الثلاثاء الماضي قبل أيام من استئناف الدراسة، مشيرًا إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلى والالكتروني عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ، وسوف تعلن جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع القادم .





كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز التصميم والطباعة والنشر الرقمي بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص) وكذلك إنشاء مركز سباكة البرونز بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة (وحدة ذات طابع خاص) .





ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر والبنك الأهلي المصري وشركة إي فايننس " E Finance " . كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر ووزارة البيئة في مجالات التعليم والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك تبادل الزيارات العلمية.



