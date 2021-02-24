ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين توجه دعوة جديدة لـ قطر.. تفاصيل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:41 م
المصالحة العربية
المصالحة العربية
Advertisements
قسم الخارجي
جددت البحرين، اليوم الأربعاء، دعوتها إلى قطر من أجل بدء مباحثات ثنائية بين البلدين، بناء على اتفاق قمة العُلا في السعودية. 

وقالت البحرين إنها تدعو قطر إلى إرسال وفد رسمي إلى البحرين، لبحث القضايا القضايا العالقة بين البلدين. 

وكان الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية قد أكد أن مجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الخطوات الهامة لصالح العمل الخليجي المشترك، إلا انه واجه العديد من التحديات والمعوقات التي هددته بسبب دولة قطر.

وقال مستشار ملك البحرين في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن تلك التحديات والمعوقات يمكن حصريها في عدد من الوقائع، منها ما حدث عام 1986 عندما  واجه المجلس تحديا كبيرا إثر الهجوم القطري على فشت الديبل البحريني، في مخالفة صارخة لإتفاق عسكري خليجي مشترك، ما استدعى تحرك سعودي سريع لإحتواء الموقف وتهدئته بسحب القوات القطرية المعتدية من فشت الديبل.

وأضاف خالد بن أحمد "في عام 1990 وحين كانت الكويت تقبع تحت الاحتلال العراقي الغاشم.. عطلت قطر مجريات القمة الخليجية في الدوحة بمطالبات ليس لها اساس قانوني بأراض و بحار تابعة لمملكة البحرين  بما اضاع الوقت و التركيز عن الهدف الاهم وهو تحرير الكويت".

وتابع في تغريدة أخرى "في عام 1991 توجهت قطر الى محكمة العدل الدولية بطلب منفرد تطالب فيه بـ 30% من اراضي و مياه البحرين، و هي قضية خسرتها قطر بعد اكتشاف المحكمة لـ 83 وثيقة مزورة استخدمتها قطر لدعم مطالبها".

وأشار مستشار ملك البحرين إلى أنه "في عام 1992 وفي مخالفة واضحة لاتفاقية الحدود بين المملكة العربية السعودية و قطر لعام 1965، قامت قطر بهجوم على منطقة الخفوس السعودية و افتعال معركة قتل على اثرها ضابط سعودي و جنديين قطريين . و كانت الحكمة السعودية سبب في احتواء الموقف و تهدئته".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التحديات الاقتصادية والمصالحات قضايا مفصلية ترسم ملامح قمة التعاون الخليجي الـ41

الحل في الرياض.. قطريون يحتفلون بفتح الحدود مع السعودية.. شاهد

مصالحة خليجية برعاية أمريكية على الأبواب.. تميم يزور السعودية واحتفالات في قطر.. الإمارات: نسير في الاتجاه الصحيح.. والسيسي يؤكد على ثوابت مصر

فتح الحدود والأجواء وعناق حار.. تفاصيل اتفاق السعودية وقطر قبيل قمة العلا

مشاهد توثق التزام قادة الخليج بالإجراءات الاحترازية خلال قمة العُلا

هل يكتمل ما بدأته قمة العلا؟..السعودية تعلن عودة العلاقات بين الرباعي العربي وقطر.. وإيران الغائب الحاضر

ترشيحاتنا

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

فيديو جراف.. قصة عودته من الإلحاد.. أسرار في حياة محمود الجندي

وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

الشركة المنتجة ترد.. القصة الكاملة لأزمة سميرة عبد العزيز مع فيديو "استهدي بالله ياحاجة"

أخبار التعليم.. خلال ساعات.. قرارات مرتقبة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات.. وزير التعليم: الامتحانات في موعدها ولن نعلن أي قرارات جديدة.. وزير التعليم: مفيش امتحانات للتيرم التاني

الإمارات.. بيان عاجل بشأن المعاشات التقاعدية

Advertisements

خلال ساعات.. قرارات مرتقبة من الأعلى للجامعات الخاصة بشأن الدراسة والامتحانات

موجود فى دبى.. حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

الحكومة تنفي تأجيل الدراسة والامتحانات في الجامعات والمعاهد

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة إخفاء الزوج الزيجة الثانية بمشروع قانون الأحوال الشخصية

غرامة تصل لـ مليوني جنيه.. 7 مخالفات تعرضك للعقوبة فى مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

السعودية.. قرار عاجل بشأن سفر مواطني المملكة عبر المنافذ

الأعلى للجامعات الخاصة يحدد موعد انطلاق الامتحانات والفصل الدراسى الثانى

بيألف.. شوبير يفتح النار على موسيماني عقب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

الموافقة على الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية لـ 30 ألف سيارة.. تعرف على شرط الحكومة

تحتاج لدعوات محبيها.. مصدر مقرب: شيرى عادل تخضع لعملية جراحية

تعرف على عمر الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا وتصدره التريند

قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 3 فوائد لن تصدقها لتناول القرنبيط في الشتاء

مش بس الرمان.. ضعي قشر الرمان على وجهك وشاهدي النتيجة

إنصاف للمرأة وتحذير للرجال .. تفاصيل الخطبة والنفقة والزوجة الثانية في قانون الأحوال الشخصية الجديد