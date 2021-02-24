شرط واحد للحصول على شهادتك.. تعليم الكبار بعين شمس يكشف تفاصيل دمج الطلاب بمشروع محو الأمية

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن الجامعة حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات في القضاء علي الأمية، مشيرا إلي أنها هدف ومشروع قومي، ويعد على رأس أولويات القضايا القومية، وهو ما يؤكد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.





وأكد "السعيد"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجامعة نجحت في محو أمية ٧٦٤٤ دارسا ناجحا، نتاج للإجراءات الفاعلة التي وضعتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات بإصدار قرارات إلزام لبعض الكليات النظرية بالمشاركة في محو الأمية وإنشاء وحدات لمحو الأمية بكل كلية، الي جانب تحفيز الطلاب المتميزون بحوافز مادية وعينية منوها أن الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية .





وأشار الدكتور اسلام ان الجامعة تسعي ان تظل الاولي دائما علي مستوي الجامعات المصرية منوها ان الجامعة تتخطي حاجز محو امية 40 الف دارس ناجح خلال العام الواحد ومشاركة كليات اخري في هذا المشروع حيث ان الكليات المشاركة هي وكالاتي :





كلية التربية على المركز الأول

كلية البنات للعلوم والآداب والتربية على المركز الثاني

كلية الألسن على المركز الثالث

كلية الآداب على المركز الرابع

كلية التربية النوعية على المركز الخامس

كلية الحقوق على المركز السادس

كلية التجارة على المركز السابع.









وتابع مدير مركز تعليم الكبار ، أن ما تحقق نابع من ايمان الجامعة بدورها المجتمعي، حيث لا يمكن ان تستمر قاطرة التنمية بدون القضاء علي الأمية، مؤكدا علي ضرورة المشاركة في مشروع الامية.





وأضاف مدير مركز تعليم الكبار ان مجلس الجامعة قرر برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة منح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.





ونوه بأن محو أمية 4 أشخاص يعد شرطا من شروط الحصول على الشهادة الجامعية حيث شاهدنا عددا كبيرا من الطلاب مقبلين على هذه الخطوة.



