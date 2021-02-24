مساعدات زواج بقيمة 308 آلاف جنيه لـ 44 عروسة يتيمة بالبحيرة

قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة مساعدات زواج بقيمة ٣٠٨ آلاف جنيه لـ ٤٤ عروسة من الأيتام بواقع ٧ آلاف جنيه لكل عروسة لمساعدتهن فى تجهيز عش الزوجية.



وكان ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا ومساعدة الأرامل والأيتام وغير القادرين فى الحياة المعيشية.

وأشاد محافظ البحيرة بجمعية الأورمان ودورها الفاعل فى تقديم المساعدات للحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



وأضاف المحافظ أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة، في إطار تحقيق الشراكة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إن جمعية الأورمان لها دور رائد في تنمية وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.