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العربية للتصنيع: مشاركة مصر بمعرض 2021 IDEX دليل على التعاون مع دول الخليج

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:03 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
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البهى عمرو
قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض 2021 IDEX فى هذا العام يعتبر محل اهتمام من جميع الوفود.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفقد اليوم جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" المقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الحالي.


ولفت إلى أن الشيخ محمد أشاد بالمشاركة المصرية رغم ظروف فيروس كورونا التى تواجه جميع الدول.


وأشار إلى أن مشاركة مصر دليل على التعاون بين مصر و دول الخليج، وأكد أن هناك وفودا من معظم الدول العربية قامت بزياة جناح مصر.


تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "2021 IDEX" المقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الحالي.


وأعرب "بن زايد" عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة، وعلى رأسها الرشاش المتعدد، وهو من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي، كما تشارك الوزارة بنموذج للمدرعة "سينا 200".
 

واستمع إلى عرض ممثلي وزارة الإنتاج الحربی للإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة للمعروضات المشاركة بالمعرض.


وأشاد بن زاید بالتكنولوجيا المتقدمة التي وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري من أسلحة وذخائر ومعدات والتي تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.


يذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، شارك في فعاليات المعرض على مدار 3 أيام التقى خلالها بعدد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض.

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