يشكل ثنائيًا رائعًا مع دونجا.. بيراميدز يرحب بـ ضم فرجاني ساسي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ، عن حقيقة مفاوضاته مع فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس.
وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" ، ان كل ما تردد بشأن مفاوضتنا مع فرجاني ساسي عار تماما من الصحة .
وشدد المصدر ، علي ان بالتأكيد نتمني تواجد فرجاني ساسي فى صفوف بيراميدز بعد إنتهاء عقده مع الزمالك .
وتابع ، لو ضمنا فرجاني ساسي سوف يشكل ثنائية رائعه مع دونجا فى وسط الملعب وسيكون اقوي خط وسط فى افريقيا وليس فى الدوري المصري .
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى اليوم الاثنين بمقره في القاهرة.
وجاء تصنيف الأدية وفقا لما أعلنه الكاف كالآتى:
التصنيف الأول: نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.
التصنيف الثاني: بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.
التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.
التصنيف الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.
وكان نهضة بركان قد توج بلقب النسخة السابقة، بعد فوزه على بيراميدز في النهائي (1-0).
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