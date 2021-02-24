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رياضة

يشكل ثنائيًا رائعًا مع دونجا.. بيراميدز يرحب بـ ضم فرجاني ساسي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:56 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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حسن العمدة
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ، عن حقيقة مفاوضاته مع فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" ، ان كل ما تردد بشأن مفاوضتنا مع فرجاني ساسي عار تماما من الصحة .

وشدد المصدر ، علي ان بالتأكيد نتمني تواجد فرجاني ساسي فى صفوف بيراميدز بعد إنتهاء عقده مع الزمالك .

وتابع ، لو ضمنا فرجاني ساسي سوف يشكل ثنائية رائعه مع دونجا فى وسط الملعب وسيكون اقوي خط وسط فى افريقيا وليس فى الدوري المصري .

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى اليوم الاثنين بمقره في القاهرة.



وجاء تصنيف الأدية وفقا لما أعلنه الكاف كالآتى:



التصنيف الأول: نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني.



التصنيف الثاني: بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري.



التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني.



التصنيف الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

 

وكان نهضة بركان قد توج بلقب النسخة السابقة، بعد فوزه على بيراميدز في النهائي (1-0).

ؤؤى
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