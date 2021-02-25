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تعليم

8 مارس... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول آليات عمل اللجان العلمية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:29 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، حيث يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول آليات عمل اللجان العلمية، وذلك يومي الأحد والاثنين  ٧-٨ مارس  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا . 

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وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
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