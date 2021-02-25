تمريض جامعة القاهرة توجه إرشادات مهمة للطلاب قبل امتحان العملي

أعلنت إدارة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، موعد امتحان المهارات الاكلينيكية النهائي (OSCE) لمقرر "تمريض صحة الام وحديثى الولادة" (عملي)، يوم الثلاثاء 16 من مارس المقبل.





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ونوهت الكلية بأنه على الطلاب الالتزام بالتواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة فى معمل الاوسكى بالدور الرابع ، وعدم دخول المعمل دون ارتداء الكمامة .





وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح السبت الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.