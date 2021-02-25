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محافظات

قبل الامتحانات.. الخطة الكاملة لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا فى جامعة دمنهور

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:00 ص
رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور مع مراسل صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة مستعدة لإستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلي أن تم الإنتهاء من تجهيز القاعات الخاصة بالامتحانات وطبع أرقام الجلوس وتعقيم كافة الأماكن المستخدمة في الكليات ووضع اللصقات الإرشادية لتباعد بين الطلاب أثناء دخول اللجان.

أوضح عبيد صالح، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الجامعة ستعمل علي مراعاة معايير العدالة والرأفة تيسيرا على الطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وذلك طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

أوضح "صالح"، أن شملت خطة الجامعة لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول الآتي :-

-توفير قاعات جيدة التهوية للجان ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف بين كل طالب. 

- التأكيد على التزام الطلاب بإبراز البطاقة الجامعية أو تحقيق الشخصية ، وكذلك إرتداء الكمامة كشرط لدخول الحرم الجامعى.

- ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة للطلاب، ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا،وذلك حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة  

-  تجهيز فريق طبي كامل مخصص لفحص الطلاب فى حالة ظهور أعراض البرد أو ارتفاع درجة الحرارة، تتعامل اللجنة الطبية بالجامعة مع الطالب التي تظهر عليه أي من أعراض الإصابة

- إجراء الامتحانات على فترتين أو ثلاثة فى الكليات النظرية، وفقًا لعدد الطلاب، وفى الكليات العملية تجرى الامتحانات على فترة واحدة أو فترتين، لمراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

- السماح للطلاب الحضور قبل الامتحان بساعة منعًا للتزاحم، على أن يغادروا الكلية مباشرةً بعد تسليم ورقة الامتحان حرصًا على تطبيق التباعد. 

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