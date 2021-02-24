جمال فاروق : غرس القيم النبيلة مطلب واجب لحماية الأجيال من مساوئ السوشيال ميديا

عقدت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان “مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي” بمبنى الإذاعة والتليفزيون ، تحدث فيها الدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وأدار الندوة وقدم لها الإعلامي عمر حرب.









وفي كلمته أكد جمال فاروق أن وسائل التواصل الاجتماعي في هذا العصر كثيرة جدًا ، وهي بمثابة سلاح ذي حدين ، فكما أن لها الكثير من المنافع بها العديد من المضار ، وينبغي استخدام هذه الوسائل في ما ينفع لمواكبة متطلبات العصر من تطور وحاجات ثقافية وعلمية ملحة ، من جمع للمعلومات بطريقة سهلة وميسورة ، فالمنافع التي تعود من وراء وسائل التواصل المجتمعي كثيرة ولا تقع تحت حصر ، محذرًا في الوقت نفسه من الاستخدام السيئ لتلك المواقع، مشيرًا إلى أن حماية الأجيال الناشئة من التعامل السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي تأتي من خلال التوعية، والتربية السليمة وغرس القيم الدينية الأخلاقية النبيلة لدى الأجيال وتقوية الوازع الديني.









وأكد أحمد بهي الدين أن وسائل التواصل المجتمعي أصبحت اليوم جزءًا من العالم فهي سريعة الانتشار والتنامي ، وقد أصبح من الضروري التعامل معها باعتبارها وسيلة لنقل المعرفة ، فهي تسمى بالإعلام الجديد المتمثل في سائر هذه المواقع ، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل أتاحت مساحة كبيرة جدًا من الحرية للفرد ، ومكنت كل الثقافات من الذيوع والانتشار فأصبحت متاحة للجميع ، كما أن هذه الوسائل أصبحت في عالم اليوم جزءًا من شبكة المعلومات الدولية مما أتاح للجميع الاطلاع على الثقافات والحريات الأخرى .









ووجه باستغلال سرعة انتشار هذه الثقافات عبر هذه الوسائل في نشر الثقافة المصرية الأصيلة والهوية الدينية ، فالثقافة المصرية قادرة على أن تلعب دورًا مهمًا وبارزًا في تشكيل ثقافات حقيقية لدى الشعوب الأخرى ، مشيرًا الى ما يوجد الآن من تكامل وتناغم بين الوزارات المصرية ومنها : التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف في نشر مشروع محتوى “رؤية” والذي يطبع في شكل كتيبات صغيرة لتصحيح الكثير من الأفكار الخاطئة والتي سادت لفترات ماضية ونشرها بصورة واضحة ، منوهًا بما قامت به وزارة الثقافة من مبادرة “الثقافة بين إيديك” من خلال رفع هذه الكتب على شبكة المعلومات الدولية مع بداية جائحة كورونا وهو ما قامت به أيضًا وزارة الأوقاف المصرية على موقعها بوابة الأوقاف الإلكترونية.