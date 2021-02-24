بسبب الفرامل.. انقلاب سيارة نقل على الطريق السريع | فيديو

في حادث مخيف أشبه بكارثة عرض موقع LIVE LEAK المعني بالفيديوهات مقطع فيديو لسيارة نقل كبيرة خرجت من مسارها على الطريق السريع وانقلبت على الطريق .





ووثقت الكاميرات المثبتة على الطريق السريع خروج سيارة من إحدى المناطق السكنية ، وفجأة قطعت الطريق واصطدمت بالحاجز الأسمنتي بين الحارتين على الطريق السريع مما ادى إلى انقلابها على الفور، ولحسن الحظ لم تصطدم السيارة بأي سيارة أخرى على الطريق.





وعلى ما يبدو أن سائق السيارة لم يتمكن من تخفيف السرعة أو التحكم في فرامل السيارة لأن السيارة النقل كانت تسير بشكل جنوني مما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأسمنتي وانقلابها على الطرف الآخر.





وتعتبر حوادث السيارات النقل من أكثر الحوادث انتشاراً على مستوى العالم ، والسبب هو غياب الوعي لدى سائقي سيارات النقل والاستهتار مما دعا نادي السيارات الألمانية أن يقدم بعض النصائح لسائقي السيارات قبل السير على الطريق السريع وهي كالتالي :





-ضرورة التأكدة من ضغط إطارات السيارات.





-عدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة.





-ضرورة ربط الحزام، خاصة على الطرق السريعة.





- الالتزام بالسرعة المعروفة لسيارات النقل على الطريق، وترك مسافة جيدة بين السيارات وبعضها





-الالتزام بالحارة المخصصة لسيارات النقل.



