ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسبب الفرامل.. انقلاب سيارة نقل على الطريق السريع | فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
في حادث مخيف أشبه بكارثة عرض موقع LIVE LEAK  المعني بالفيديوهات مقطع فيديو لسيارة نقل كبيرة خرجت من مسارها على الطريق السريع وانقلبت على الطريق .

ووثقت الكاميرات المثبتة على الطريق السريع خروج سيارة من إحدى المناطق السكنية ، وفجأة قطعت الطريق واصطدمت بالحاجز الأسمنتي بين الحارتين على الطريق السريع مما ادى إلى انقلابها على الفور، ولحسن الحظ لم تصطدم السيارة بأي سيارة أخرى على الطريق.

وعلى ما يبدو أن سائق السيارة لم يتمكن من تخفيف السرعة أو التحكم في فرامل السيارة لأن السيارة النقل كانت تسير بشكل جنوني مما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأسمنتي وانقلابها على الطرف الآخر.

وتعتبر حوادث السيارات النقل من أكثر الحوادث انتشاراً على مستوى العالم ، والسبب هو غياب الوعي لدى سائقي سيارات النقل والاستهتار مما دعا نادي السيارات الألمانية أن يقدم بعض النصائح لسائقي السيارات قبل السير على الطريق السريع  وهي كالتالي :

-ضرورة التأكدة من ضغط إطارات السيارات.

-عدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة.

-ضرورة ربط الحزام، خاصة على الطرق السريعة.

- الالتزام بالسرعة المعروفة لسيارات النقل على الطريق، وترك مسافة جيدة بين السيارات وبعضها

-الالتزام بالحارة المخصصة لسيارات النقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد| سقوط سيارة من ارتفاع 20 مترًا ونجاة السائق

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

حادث مروع .. انقلاب شاحنة على الطريق السريع

حادث بشع.. سيارة نقل تدهس سيارتين داخل محطة بنزين.. فيديو

حادث مرور.. شاهد | دهس سيارة عند تقاطع مروري بأحد المناطق السكنية

شاهد.. تصادم دورية شرطة بسيارة نقل على الطريق السريع

ترشيحاتنا

دون أدوية.. نوع من الزيوت يعالج فرط الحركة عند الأطفال.. تعرف عليه

فيديو جراف.. قتل 4 على طريقة ريا وسكينة.. اعترافات مرعبة من سفاح الجيزة

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

وكالة إيرانية مقربة من الحرس الثوري تجسد بايدن فوق حمار .. ماذا تقصد؟

يواصل النجاح بسرعة الصاروخ.. مصطفى محمد فرعون مصري جديد على خطى محمد صلاح

فتاة تشنق نفسها بعد ساعات من تعرضها لحادث مأساوي .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 54 ألف ريال سعودي فقط .. احصل على هذه السيارة موديل 2021

بـ ماكياج جريء.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بـ لوك جديد

دون أدوية.. نوع من الزيوت يعالج فرط الحركة عند الأطفال.. تعرف عليه