حياة كريمة بأسوان: خدمات إنسانية وطبية للقرى المتضررة من كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان، إن المبادرة تقدم خدمات إنسانية وطبية، للقرى المتضررة من الموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث استفاد أكثر من 40 ألف مواطن من هذه الخدمات.





وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لفضائية تن ان أكثر من 2000 شخص من استفادوا من المبادرة من خلال المواد الغذائية وبطاطين وشنط وقائية.





وتابع ومنسق حياة كريمة بأسوان إنه تم إطلاق قافلة جديدة ضمن "مبادرة حماية " في محافظة أسوان، بالتعاون ما بين "حياة كريمة" و"صناع الخير" برعاية بنك القاهرة.



