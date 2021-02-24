ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حياة كريمة بأسوان: خدمات إنسانية وطبية للقرى المتضررة من كورونا.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:24 م
حياه كريمة بأسوان
حياه كريمة بأسوان
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان، إن المبادرة تقدم خدمات إنسانية وطبية، للقرى المتضررة من الموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث استفاد أكثر من 40 ألف مواطن من هذه الخدمات.

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية لفضائية تن ان أكثر من 2000 شخص من استفادوا من المبادرة من خلال المواد الغذائية وبطاطين وشنط وقائية.

وتابع ومنسق حياة كريمة بأسوان إنه تم إطلاق قافلة جديدة ضمن "مبادرة حماية " في محافظة أسوان، بالتعاون ما بين "حياة كريمة" و"صناع الخير" برعاية بنك القاهرة.

وأشار صلاح إلى أن هذه المبادرة وصلت للمرحلة الأخيرة، حيث تم توزيع حوالي أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية، و1000 شنطة وقاية، أي تحتوي على مواد مطهرة ، وفيتامينات لتقوية مناعة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة