محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة غرق مركب مريوط ..فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم انتشال 5 جثامين اليوم من ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية، موضحا أن إجمالي الجثامين التي تم انتشالها 14 جثمانا.





وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة"، أن هناك 6 مصابين بسبب الحادث، لافتا إلى أن ضحايا الحادث من قبيلة العزايم من العرب، والمقيمين بالبحيرة منذ عشرات السنين.





وأشار إلى أن مساحة البحيرة تصل إلى 17 ألف فدان، وبها أعماق تبدأ من نصف متر حتى 2.70 متر، معقبا "بها أماكن من الممكن أي شخص يغرق فيها"، متابعا "الضحايا أسرتان من قبيلة واحدة، وأخذوا مركب صيد منذ وقت العصر لنقلهم من منازلهم على مرتين إلى الجزيرة".





وأكمل "القعدة بتاعتهم بدأت العصر لحد العشاء، وهما راجعين ركبوا كلهم مع بعض، وهما في الطريق حصل حادث لم يعرفه أحد حتى الآن.. هل المركب اتقلبت بسبب الحمل الثقيل لأن 20 شخصا عدد كبير على المركب، أو اصطدمت بالصخور".





وتابع "فور ورود البلاغ جميع الجهات تحركت، وبدأت عمليات البحث فورا"، مردفا "في أول يوم تم انتشال 6 جثث، واليوم تم انتشال جميع الجثث".





وأوضح أنه تمت الاستعانة بأفراد الحماية المدنية، وهم متواجدون منذ يوم الحادث حتى اليوم" .





وقال إن الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، قام بإرسال فرقتي إنقاذ من القوات البحرية للمساعدة في انتشال الجثامين.





وأوضح "أهالي البحيرة اعتادوا منذ عشرات السنين أن يستقلوا مراكب الصيد الخاصة بهم، ويترددوا على إحدى الجزر المجاورة في وسط البحيرة، ويذهبوا مع أسرهم لشرب الشاي والقهوة.. ولهم طبيعة خاصة وهي أن يقضوا اليوم كأسرة واحدة، وتعتبر رحلات خاصة".





وأكد أن الإجراءات المبدئية في مثل هذه الحالات تكون صرف بطاطين ووجبات غذاء، لكن العرب لا ينتظرون الجهات التنفيذية لأنهم يقفون بجوار بعضهم"، مختتما "سوف يتم البحث مع مديرية التضامن للنظر لما سوف يتم صرفه للأسر والوقوف بجانبهم في هذا الحادث الأليم".



