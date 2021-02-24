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رياضة

منتخب شباب الطائرة يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل للمونديال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة شباب التتويج ببطولة إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد الفوز على المغرب 3-0 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة منذ قليل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :25-14 ، 25-18 ،25-21 وبهذا الفوز حجز منتخب الطائرة مقعده في بطولة العالم.

 ومن جانب آخر حقق اليوم منتخب الكاميرون الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0 ليضمن هو الآخر تأهله إلى بطولة العالم.

 واستضافت مصر بطولة إفريقيا للكرة الطائرة شباب تحت 21 سنة خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجاري على ملاعب استاد القاهرة بمشاركة أربعة منتخبات وذلك بعد انسحاب منتخب إفريقيا الوسطي وهي مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب.

 واستطاع منتخب مصر خطف اللقب بعد الفوز جميع مبارياته ليحقق اللقب عن جدارة.

 وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كلًا من : أنس شوقي، وعمر وائل، في مركز المعد، ومروان الصافي، ويوسف أشرف عباس، في مركز ٢، وعمر شريف ويوسف نصير وعبد الرحمن الشحات في مركز ٣، وعبد الرحمن الحسيني وإياد ايهاب وأحمد أيمن وحازم أشرف رشاد في مركز ٢، وإبراهيم رسلان في مركز الليبرو تحت القيادة الفنية للمدرب هاني عبد الحميد.
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