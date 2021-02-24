برلماني ينتقد تصريحات المسئولين بخصوص قانون الشهر العقاري.. فيديو

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تضاربا في تصريحات وتفسيرات المسئولين بخصوص تعديلات قانون الشهر العقاري، معقبا "خرج كثير من المسئولين بهدف إيضاح الأمر لكنه عمل لغط ولبس لدي المواطنين".





وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة"، أن قانون الشهر العقاري يخص شريحة كبيرة من المواطنين، معقبا: "ظهر في هذا الأمر سلبيات كثيرة.. لأنه عندما يفسر المسئول بعض النقاط والأرقام بطريقة ومسئول آخر بطريقة مختلفة يشعر المواطن أن هناك تضاربًا".





وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه يجب عمل إعلان وشروط واضحة للقانون، لإزالة أي لغط لدى المواطنين، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك بيان واضح فيما يخص الرسوم وغيرها من الضرائب.





وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك نموذج مطروح لكي يفهم منه المواطن القانون بطريقة صحيحة، منوها بأهمية ميكنة منظومة الشهر العقاري لأنها سوف تسرع الإجراءات الخاصة بالمواطن.



