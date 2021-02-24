ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«مدبولي» يستعرض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد اللجنة العليا المصرية - الأردنية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:17 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المزمع  عقدها خلال مارس المقبل. 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من جانب، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق ومن جانب آخر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية استمرار جهود اللجان الفنية الثنائية التي تعقد بشكل دوري لما لها من أثر كبير في حل أي مشكلات أو عقبات قد تطرأ على سير التعاون المشترك، واقتراح آليات جديدة لتطوير هذا التعاون، فضلا عن العمل على وضع مقترحات واضحة لتفعيل مشروعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة بين مصر والأردن والعراق، تمهيدا لمناقشتها على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مطالب الجانب الأردني، والوثائق المقترح توقيعها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة في المجالات التي تم الاتفاق على التعاون بشأنها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضا موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط تلتقي وفدا عراقيا لعرض التجربة المصرية في التعاون الإنمائي من خلال الشراكات الدولية

رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية العراق.. مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع بغداد

عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في "عمان" مارس المقبل

رئيس وزراء الاْردن: مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية

جلسة مباحثات مصرية - أردنية مشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ..التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في "عمان" مارس 2021

وزارة التعاون الدولى تطلق الاجتماعات التحضيرية لـ اللجنة العليا المصرية الأردنية

ترشيحاتنا

التموين: خفض أسعار اللحوم والزيوت والأرز و12 سلعة

مفاجأة.. دراسة جديدة تكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

بعد إصابتهما بكورونا.. نهال عنبر تكشف الحالة الصحية لـ يوسف شعبان وأيمن عزب

موجود فى دبى.. حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

الأعلى للجامعات الخاصة يحدد موعد انطلاق الامتحانات والفصل الدراسى الثانى

الشهر العقاري يعلن الرسوم المستحقة على تسجيل الوحدات السكنية.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 54 ألف ريال سعودي فقط .. احصل على هذه السيارة موديل 2021

بـ ماكياج جريء.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بـ لوك جديد

دون أدوية.. نوع من الزيوت يعالج فرط الحركة عند الأطفال.. تعرف عليه