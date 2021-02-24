قرقاش يغرد عن تحرير الكويت.. ماذا قال؟

‏‎غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية السابق أنور قرقاش عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا : ثلاثون عامًا مضت على تحرير ‎الكويت الشقيقة، وكم كانت مأساة الاحتلال وفرحة التحرير فاصلا حاسما في تاريخ جيلنا وتقديره لأولوياته الوطنية.











وأضاف عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا : وبقدرته- تعالى- نجحت دول مجلس التعاون وشعوبها في هذا الاختبار وبامتياز.











وواصل تغريدته : في ذكرى العيدين نحمل في قلوبنا للكويت العزيزة خالص الحب والتقدير.









يشار الى ان العيد الوطني الكويتي يتم احتفالا بذكرى استقلال البلاد عن المملكة المتحدة، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام، حيث حصلت الكويت على استقلالها في 19 يونيو1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.







