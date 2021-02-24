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أخبار العالم

قرقاش يغرد عن تحرير الكويت.. ماذا قال؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:05 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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محمود نوفل
‏‎غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية السابق أنور قرقاش عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا : ثلاثون عامًا مضت على تحرير ‎الكويت الشقيقة، وكم كانت مأساة الاحتلال وفرحة التحرير فاصلا حاسما في تاريخ جيلنا وتقديره لأولوياته الوطنية.


وأضاف عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا : وبقدرته- تعالى- نجحت دول مجلس التعاون وشعوبها في هذا الاختبار وبامتياز.


وواصل تغريدته : في ذكرى العيدين نحمل في قلوبنا للكويت العزيزة خالص الحب والتقدير.


يشار الى ان العيد الوطني الكويتي يتم احتفالا بذكرى استقلال البلاد عن المملكة المتحدة، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام، حيث حصلت الكويت على استقلالها في 19 يونيو1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.


وأقيم أول احتفال بعيد الاستقلال في 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يحتفلون بالاستقلال 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965. 
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