الطب الوقائي: فرق متحركة لتطعيم كل الأطفال في مصر.. فيديو

قال دكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 وآخر حالة كانت بعام 2014.





وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي ام سي أن هناك جدول تطعيمات مقرّر وموجود بشهادة ميلاد الطفل وهي 7 جرعات، مشيراً إلى أنه يوجد حقن لشلل الأطفال وسيكون هناك 3 جرعات بعمر شهرين و4 أشهر و6 أشهر.





وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد نوع جديد من شلل الأطفال في مصر، مؤكدًا أنه سيكون هناك حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم 28 فبراير القادم.





وأشار" عيد" إلى أن وزارة الصحة تنفذ حملات سنوية لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات والهدف رفع الحالة المناعية للأطفال .





وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان سيكون هناك فرق متحركة للوصول وتطعيم لكل الأطفال في مصر على عموم الجمهورية مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان لجميع المصريين.



