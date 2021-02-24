أشرف سنجر: الانقسام السياسي أكبر التحديات أمام فنزويلا .. فيديو

قال أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية ان عدم اعتراف الدول الغربية بشرعية الحكومة في فنزويلا يؤكد على وجود انقسامات داخل المجتمع السياسي الفنزويلي وهذا يزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع.









وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز: فنزويلا دولة نفطية وتعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وهناك تحديات كبيرة أمام مواطنيها وتدخل ترامب لم يكن قويا لإنهاء الأزمة السياسية داخل البلاد .







