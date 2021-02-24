صحة القليوبية: انتظام العمل بالغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام

أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انتظام العمل في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام ولا صحة لوجود أي احتجاجات أو احتكاكات بين المرضى والعاملين بالمستشفى.





جاء ذلك ردًا على مقطع فيديو تداوله عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر فيه استياء وغضب عدد مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام، بسبب منعهم من دخول المستشفى بحجة أعمال التطوير مؤكدا أن الواقعة قديمة ومنذ عدة شهور.





وأكد وكيل الوزارة أن الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي قديم وأنه لا صحة إطلاقا عن منع المرضى من دخول المستشفى في الوقت الراهن لإجراء أعمال الغسيل الكلوي.





وأضاف أن أعمال التطوير داخل المستشفى لا تؤثر إطلاقا على سير العمل وعلاج المرضى والمترددين على المستشفى.





وأشار إلى أن الفيديو يعود تاريخه إلى شهور ماضية حيث كان هناك مقترح من وزارة الصحة بعمل تطوير شامل لوحدة الغسيل الكلوي داخل المستشفى حينها اعترض المرضى المترددون على الوحدة وبعدها صدر قرار بأن تتم أعمال التطوير في وحدة أخرى مع عدم تأثر المرضى بأعمال التطوير.