مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات العربية للطيران

احتفل مطار الأقصر الدولي، باستقبال أولى رحلات الشركة العربية للطيران الإماراتية، حيث كان في استقبال الطائرة من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية نانسي عمر مدير عام العقود والاتفاقيات ، وعبدالله عبده مدير الخدمات الأرضية ، وبهاء ثروت مدير خدمة العملاء بتكليف من المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية، وذلك للترحيب بطاقم الطائرة وركاب الرحلة.





وتسير الشركة العربية رحلتين أسبوعيا بشكل مبدئيًا، على أن تزيد خلال الفترة القادمة حسب الحجوزات والطلب.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.





كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.



