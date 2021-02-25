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حوادث

كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
استمعت نيابة مركز الإسماعيلية إلى أقوال الشاهد الأساسي وصديق 3 شباب دهسهم قطار الإسماعيلية الزقازيق، أمس الأربعاء. 

وكشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، أن صديق الضحايا، سقط مغشيا عليه، بعد حدوث الواقعة، ونقل إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث تم إسعافه وإفاقته.

وحسب رواية الشاهد، بعد إفاقته، فإن أصدقائه الثلاث، طلبوا منه تصويرهم بتليفونه المحمول، لالتقاط الصور التذكارية على شريط السكة الحديد عصر أمس الأربعاء، حوالي الساعة 4:17 دقيقة، وأثناء ذلك صدمهم قطار ركاب مسرع بمزلقان العطارة قرب مركز أبو صوير، وأن أحد الضحايا ويدعي فؤاد، مجند، يقضي إجازته، حيث تجمع الأصدقاء، حسب اتفاق مسبق بينهم.

وتوجه فريق من النيابة إلى مكان وقوع الحادث، وأجرى معاينة، واستمع إلى أقوال بعض شهود العيان بشأن الواقعة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى هوية المتوفين الثلاثة في حادث دهس أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية قرب مركز أبوصوير، وأن أحدهم من مدينة المستقبل واثنين من منطقة المطرية في القاهرة.

وقالت المصادر إن الحادث أسفر عن وفاة مازن محمد محجوب 19 سنة، مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، وفؤاد السيد حافظ 21 سنة، مقيم المطرية القاهرة، وحسن صابر محمد علي، 19 سنة، مقيم نفس العنوان.

وقال شهود العيان إن أحد المتوفين كان لدى أحد صالونات الحلاقة وخرج اثنين آخرين إلى رصيف القطار لالتقاط بعض الصور ولحق بهم الشاب الثالث إلى أن اصطدم بهم قطار قادم من محافظة الشرقية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقلهم إلى مشرحة المستشفى، فيما أشار شهود العيان إلى أن الجثث أصبحت أشلاء وتم جمعها من مكان الحادث.

وكان قد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث دهس أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق قرب مدينة المستقبل.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد دهس القطار ثلاثة أشخاص.

كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
كانوا بيتصوروا.. أقوال شاهد على حادث دهس 3 شباب تحت عجلات القطار بالإسماعيلية
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