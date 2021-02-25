مستقبل وطن الغربية يستجيب لأهالي "منية إبيار" بتوفير الخدمات

استجابةً لمطالب أهالي قرية منية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والمقدمة للأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالغربية في شهر ديسمبر 2020 والواردة لرئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بتاريخ ٢٠٢١/١/٢ تحت رعاية النائب المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ والنائب المحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية والنائب الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد للحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية.





وأفادت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة محمد صلاح فرحات بأن شركة غاز مصر أدرجت القرية بخطة الغاز الحالية مع قرية إبيار، وبخصوص رصف القرية سيتم القيام بأعمال الرصف عقب الانتهاء من دخول الغاز للقرية، وبالنسبة للوحدة الصحية أفادت الإدارة الصحية بأن مستشفى إبيار المركزى لا تبعد كثيرا عن قرية منية إبيار وهى على نحو ما يقرب من ١ كم فقط من القرية، وبخصوص موقف السيارات تم توفير ١٠ سيارات من قرية منية إبيار إلى كفر الزيات ومن قرية منية إبيار إلى طنطا وجار المتابعة المستمرة مع إدارة مرور كفرالزيات وإدارة المواقف، وبخصوص إنشاء مكتب بريد أوضح مجلس المدينة عند توفير قطعة أرض سيتم تخصيصها لإنشاء مكتب بريد عليها للقرية.





يذكر أن المهندس مصطفى كمال النحراوى أحد أبناء قرية منية إبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية قد قام بتقديم عدة طلبات خدمية للقرية لفقر الخدمات بها لحزب مستقبل وطن بالغربية وذلك خلال استقبال الحزب لعدد من أهالي القرية بالمقر الرئيسي.





جاء ذلك بحضور حسين محمود مدير مكتب الأمناء المساعدين بحزب مستقبل وطن بالغربية ومدير مكتب خدمة المواطنين بالحزب وعدد من أهالى القرية ممثلين من القرية وهم المهندس محمود مصطفى النحراوى ومحمد توفيق النحراوى ومحمد السيد النحراوى وشريف البوشى ومصطفى محمد مصطفى البيه ومحمد يحيى النحراوى ومصطفى كمال النحراوي.





كما استقبل النائب الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد للحزب بالغربية وعضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية بعد اللقاء الأول مجموعة من الأهالى والشباب بالقرية لمناقشة ومعرفة ماتم من إجراءات حول الطلبات المقدمه من الأهالي.





وخلال اللقاء تمت مناقشة بعض مشاكل أهالى القرية حيث يعانى قاطني القرية منذ زمن بعيد لعدم رصف شوارع القرية الرئيسية مما يسبب معاناة شديدة للأهالى خاصة فى فصل الشتاء عند تساقط الأمطار وغرق الشوارع، ما يعوق حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية عند حدوث أمر طارئ ، كما أن هناك معاناة أخرى للأهالى لعدم وجود طريقة مواصلات بشكل مباشر للتنقل من القرية إلى مدينة كفرالزيات أو مدينة طنطا وطالب الأهالى بإنشاء موقف سيارات بالقرية أو عمل خطوط سير للسيارات من القرية إلى مدينتي كفر الزيات وطنطا.





وكان قد أوضح الأهالى أن هناك العديد من كبار السن يعانون أشد المعاناة لعدم وجود مكتب بريد بالقرية لصرف المعاشات مما يتسبب فى إرهاقهم ماديًا وصحيا لوجود تكدس بمكتب بريد قرية إبيار وطالب الأهالى بإنشاء مكتب بريد للقرية علمآ بأن هناك مكان متوفر لانشائه لخدمة أهالى القرية والعزب المجاورة كما أنه لايوجد بالقرية ماكينة صراف آلي Atm.





وأشار أهالى القرية خلال اللقاء إلى عدم دخول خدمة الغاز الطبيعى للقرية علمآ بأن قرية إبيار المجاوره للقرية سيتم دخول الغاز بها وسيمر خط الغاز بقريتهم.





وأوضح المهندس "مصطفى كمال النحراوى" إلى أننا نسعى لطرق الأبواب لإدخال الخدمات الأساسية بالقرية حيث أن القرية تعد معدومة الخدمات منذ زمن بعيد.





وناشد "النحراوى" الرئيس عبد الفتاح السيسى إدراج القرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتلبية مطالب الأهالى لحياة آدمية من وجود وحدة صحية رفقًا بكبار السن والمرضى فى ظل التطوير والقضاء على العشوائيات.





وقدم أهالى قرية منية إبيار الشكر والتقدير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وقيادات الحزب على تعاونهم والتواصل مع المواطنين لعرض وحل مشاكلهم.





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