حديقة حيوان سيدني تكشف النقاب عن أول رضيع كوالا ولد منذ أكثر من عام.. فيديو

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو كشف حديقة حيوان سيدني النقاب عن أول رضيع كوالا ولد منذ أكثر من عام.





وأوضحت أن حديقة حيوانات أسترالية كشفت النقاب عن أحدث ولادة بها، وهو صغير حيوان الكوالا.. وقالت الحديقة إن صغير الكوالا "همفري" هو أول صغير كوالا يولد في حديقة حيوان تارونغا بسيدني منذ أكثر من عام.





وأشارت إلى أن لقطات مصورة أظهرت الحيوان الصغير البالغ من العمر 8 أشهر مع أمه "ويلو" في حديقة الحيوان وكان يحاول تناول أوراق الأوكالبتوس، بحسب لورا جونز، كبيرة حراس الكوالا في الحديقة. وقالت لورا جونز إن حيوان الكوالا أصبح الآن من الأنواع المهددة بالانقراض.



