أهالي قرية بردين فى الزقازيق يستغيثون من كثرة انقطاع الكهرباء

استغاث أهالي قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار وتكرار انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة ومفاجئة، دون إعلان مسبق من هندسة الكهرباء.





وقال المواطن رجب عتمان أحد أهالى المنطقة فى رسالته: نعانى من انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة لعدة مرات فى اليوم ولفترات طويلة مما يؤدى إلى الكثير من الأضرار الأخرى منها عدم وصول المياه للكثير من المنازل التى تعتمد على المواتير ونحن فى أشد الحاجة إلى المياه فى ظل جائحة كورونا للمحافظة على النظافة الشخصية لعدم انتشار الأمراض.





وأضاف: تقرر انقطاع الكهرباء لعدة أيام وعند عودته يكون غير مستقر، وهذا خطر على الأجهزة الكهربائية والثلاجات مما تسبب في حرق بعض الأجهزة الكهربائية.





وناشد أهالى المنطقة المسئولين بشركة توزيع الكهرباء، العمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن.









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