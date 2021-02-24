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منوعات

شاهد .. شقيق لاعب كرة قدم مسن يثير الجدل بصورة مع عشرينية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:48 م
واين لينيكر و كلوي
واين لينيكر و كلوي فيري
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يارا زكريا
أعلن واين لينيكر رجل الأعمال العصامي وشقيق أسطورة الكرة الإنجليزية السابق غاري لينيكر عن ارتباطه بمقدمة البرامج الشابة صاحبة الـ 25 عامًا كلوي فيري .

وشارك واين لينيكر صاحب الـ 58 عامًا العديد من الصور مع الشابة العشرينية وهي ترتدى خاتما في اصبعها مما ترك المشاهدين في حيرة هل ارتبطوا بالفعل أم أنها مجرد مزحة.

وعلق عدد من المشاهير على صورهم، وكان من أبرزهم ابن رجل الأعمال، شون لينيكر، والذي علق قائلًا: «تهانينا؛ لا أصدق أنه كان علينا الاحتفاظ بهذا السر لفترة طويلة !!». 

وأضاف النجم كورتيس بريتشارد: «هيا يا واين تهانينا، أيها الرجل الواثق، حبيبي!»، وكتبت بيلي جين بلاكيت، وهي نجمة أخرى: « تستحقون أن تكونوا سعداء». 

ومن جانبها شاركت كلوي فيري صورها مع واين على خاصية الاستورى بصفحتها على موقع «انستجرام»  وأشار البعض إلى أن الصور تبدو وكأنها التقطت في قصر لأحد البرامج الشهيرة.


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