البترول تجري مباحثات من أجل غاز شرق المتوسط .. والقليوبي: مصر تدعم ملف الطاقة الفلسطيني

شهد قطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، عدة تحركات من جانب المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة المعدنية، بهدف تصدير البترول من دول شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عن طريق الأراضي المصرية، وبناء على ذلك قام بعدة زيارات ومباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والقبرصي واليوناني لزيادة أطر التعاون في قطاع الغاز.





وحول الأمر قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدور الذي يقوم به وزير البترول الآن يقع على 3 محاور، أولها تنشيط وتفعيل منظمة شمال شرق المتوسط للغاز، وخدمة الشعوب في هذه المنطقة، ثانيًا دعم القضية الفلسطينية خاصة في ملف الطاقة فيما يخص أهم ملف من ملفات عجز امدادات الطاقة لدى السلطة الفلسطينية وهو تدعيم حقل "مارين بحري" وربطه بشبكة الخطوط المصرية لتدعيم تصنيع الكهرباء لفلسطين وغزة، ثالثًا التخاطب مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص إنتاجية حقل "ليفاتان" الذي تأخر في خروجه لحيز التطوير والتنمية وربطه بالشبكة القومية المصرية.





يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مدينة رام الله بالضفة الغربية.





وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، جرى خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة لتطويره، ووقعها عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، فيما وقع مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي عن الجانب المصري.