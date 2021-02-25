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إسماعيل مختار: البيت الفني للمسرح يضم منذ عام 2018 مسرحي المواجهة والتجوال.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:47 ص
مسرح المواجهة والتجوال
مسرح المواجهة والتجوال
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إبراهيم القادري
قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يحوي مجموعة فرق محترفة ومنها (المسرح القومي، والمسرح الكوميدي، والمسرح الحديث)، إضافة إلى أنه يضم منذ عام 2018 مسرح المواجهة والتجوال.

واضاف اسماعيل مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج  " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : مسرح المواجهة والتجوال يعمل على تقديم عروض لمحاربة الأفكار الظلامية والعادات والتقاليد البالية التي قد تكون منتشرة ونعمل على فكرة بناء شخصية المواطن المصري عن طريق الفن .

واوضح اسماعيل مختار ، من خلال مسرح المواجهة والتجوال سنقوم بتقديم 9 عروض في 12 محافظة خلال عام 2021 لافتا أن العروض يتم اعدادها من قبل البيت الفني للمسرح  .
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