إسماعيل مختار: البيت الفني للمسرح يضم منذ عام 2018 مسرحي المواجهة والتجوال.. فيديو

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح يحوي مجموعة فرق محترفة ومنها (المسرح القومي، والمسرح الكوميدي، والمسرح الحديث)، إضافة إ لى أنه ي ضم منذ عام 2018 مسرح المواجهة والتجوال. الكوميدي،لى أنه ي





واضاف اسماعيل مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : مسرح المواجهة والتجوال يعمل على تقديم عروض لمحاربة الأفكار الظلامية والعادات والتقاليد البالية التي قد تكون منتشرة ونعمل على فكرة بناء شخصية المواطن المصري عن طريق الفن .



