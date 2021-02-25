حبس عاطلين سرقا شركة في التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقاتـ لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي و10 هواتف محمولة و2 ساعة من داخل خزينة شركة بالتجمع الخامس.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها لبيان أسباب ارتكاب الواقعة والتحري عن نشاط المتهمين.





وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات سرقة شركة بالتجمع الخامس وضبط المتهمين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مسئولى إحدى شركات التجارة والتوزيع الكائنة بدائرة القسم بإكتشاف كسر الباب الجانبى للشركة وكذا الخزينة الحديدية وسرقة (مبلغ مالى - 10 هاتف محمول - 2 ساعة) لم يتهما أو يشتبها في أحد بارتكاب الواقعة.. بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بالباب الجانبى للفرع وكذا الخزينة الحديدية وبعثرة بمحتوياتها.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا ).





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين" وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا بتمكنهما من دخول الفرع بأسلوب "الضغط على الباب" وإتلاف الخزينة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وإستوليا على المسروقات ولاذا بالفرار.





وتم بإرشادهما ضبط عدد (2) هاتف محمول (من ضمن المسروقات) لدى عميلهما حسن النية (صاحب محل هواتف محمول، ومقيم محافظة قنا) كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه وباقى المسروقات بمسكنهما، وبإستدعاء المبلغان تعرفا على المضبوطات وإتهامهما بالسرقة.



